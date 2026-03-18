Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında galibiyet peşinde: 5 maçtır yenemiyor

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak görev yapacak.

Ligde 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 49 puanla 4. sırada bulunuyor. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kazanarak milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli bir şekilde gitmeyi hedefliyor.

KASIMPAŞA DÜŞME HATTINDA

Konuk ekip Kasımpaşa ise 26 haftada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puan topladı. Lacivert-beyazlılar, alt sıralardan uzaklaşmak adına zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde.

Beşiktaş’ta mücadele öncesinde eksikler dikkat çekiyor. Emirhan Topçu ile El Bilal Toure’nin milli aranın ardından takıma dönmesi beklenirken Taylan Bulut’un da bu maçta forma giymesi öngörülmüyor. Öte yandan Salih Uçan, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

KASIMPAŞA'YI BİR TÜRLÜ YENEMİYOR

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa’ya karşı son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Beşiktaş, rakibiyle oynadığı son 5 lig maçında galibiyet elde edemedi.

Teknik direktörler cephesinde de dikkat çeken bir istatistik öne çıkıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı takımlara karşı henüz galibiyet yaşayamadı. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Belözoğlu’nun üstünlüğü bulunuyor.