Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi gün ve saat kaçta?
Trendyol Süper Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken futbolseverlerin gözü bu hafta oynanacak önemli karşılaşmalara çevrildi. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelelerden biri de Beşiktaş - Kasımpaşa maçı olacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde maçın günü, saati, puan durumu ve sakat-cezalı oyuncular merak ediliyor.
Siyah-beyazlı ekip ligde üst sıralardaki yerini korumak isterken Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. İstanbul derbisi niteliği taşıyan mücadele öncesinde iki takımın son durumu ve eksikleri dikkat çekiyor.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 19 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Maç bilgileri
- Maç: Beşiktaş - Kasımpaşa
- Tarih: 19 Mart 2026
- Saat: 20:00
- Stadyum: Beşiktaş Park - İstanbul
- Organizasyon: Trendyol Süper Lig
Beşiktaş taraftarı karşılaşmada takımlarını Beşiktaş Park’ta desteklerken siyah-beyazlı ekip sahasında kazanarak puan tablosunda avantaj yakalamayı hedefliyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|O
|Puan
|1
|Galatasaray
|26
|64
|2
|Fenerbahçe
|26
|57
|3
|Trabzonspor
|26
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|49
|5
|Göztepe
|26
|43
|14
|Kasımpaşa
|26
|24
Puan tablosuna bakıldığında Beşiktaş 49 puanla 4. sırada yer alırken Kasımpaşa ise 24 puanla 14. sırada bulunuyor. Bu nedenle mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.
BEŞİKTAŞ'TA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde bazı önemli eksikler bulunuyor.
- Taylan Bulut – Şüpheli
- Emirhan Topçu – Arka adalesinde yırtık (sakat)
- Necip Uysal – Kadro dışı
- El Bilal Toure – Diz ardı kirişinden sakat
KASIMPAŞA'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Kasımpaşa cephesinde de kritik eksikler dikkat çekiyor.
- Godfried Frimpong – Şüpheli
- Emre Taşdemir – Şüpheli
- Haris Hajradinovic – Çapraz bağ sakatlığı
- İrfan Can Kahveci – Sarı kart cezalısı
- Kubilay Kanatsızkuş – Şüpheli
