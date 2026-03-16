Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken futbolseverlerin gözü bu hafta oynanacak önemli karşılaşmalara çevrildi. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelelerden biri de Beşiktaş - Kasımpaşa maçı olacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde maçın günü, saati, puan durumu ve sakat-cezalı oyuncular merak ediliyor.

Siyah-beyazlı ekip ligde üst sıralardaki yerini korumak isterken Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. İstanbul derbisi niteliği taşıyan mücadele öncesinde iki takımın son durumu ve eksikleri dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 19 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş taraftarı karşılaşmada takımlarını Beşiktaş Park’ta desteklerken siyah-beyazlı ekip sahasında kazanarak puan tablosunda avantaj yakalamayı hedefliyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O Puan 1 Galatasaray 26 64 2 Fenerbahçe 26 57 3 Trabzonspor 26 57 4 Beşiktaş 26 49 5 Göztepe 26 43 14 Kasımpaşa 26 24

Puan tablosuna bakıldığında Beşiktaş 49 puanla 4. sırada yer alırken Kasımpaşa ise 24 puanla 14. sırada bulunuyor. Bu nedenle mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde bazı önemli eksikler bulunuyor.

Taylan Bulut – Şüpheli

– Şüpheli Emirhan Topçu – Arka adalesinde yırtık (sakat)

– Arka adalesinde yırtık (sakat) Necip Uysal – Kadro dışı

– Kadro dışı El Bilal Toure – Diz ardı kirişinden sakat

KASIMPAŞA'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Kasımpaşa cephesinde de kritik eksikler dikkat çekiyor.

Godfried Frimpong – Şüpheli

– Şüpheli Emre Taşdemir – Şüpheli

– Şüpheli Haris Hajradinovic – Çapraz bağ sakatlığı

– Çapraz bağ sakatlığı İrfan Can Kahveci – Sarı kart cezalısı

– Sarı kart cezalısı Kubilay Kanatsızkuş – Şüpheli

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı, 19 Mart 2026 tarihinde Beşiktaş Park’ta oynanacak. Puan tablosunda üst sıraları hedefleyen Beşiktaş ile deplasmanda sürpriz arayan Kasımpaşa’nın mücadelesi futbolseverlere heyecanlı bir 90 dakika vaat ediyor.