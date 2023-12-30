Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri 30.12.2023 17:48 Giriş: 30.12.2023 17:48

Güncelleme: 30.12.2023 17:49 Kaynak: İHA

A- A A+

U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, sahada yapılan ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.