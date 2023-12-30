Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 30.12.2023 23:21 Giriş: 30.12.2023 23:21

Güncelleme: 30.12.2023 23:21 Kaynak: İHA

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.