Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.