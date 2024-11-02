Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aytaç Kara, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu, iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Hafta içi çok iyi hazırlandık. İlk devre dengeli gitse de ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve kazanan taraf olduk. Mücadele eden arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık." diye konuştu.