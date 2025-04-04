Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 04.04.2025 16:45
  • Giriş: 04.04.2025 16:45
  • Güncelleme: 04.04.2025 16:46
Kaynak: AA
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Göztepe maçında forma giyen oyuncular ise salonda yenilenme çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından 6 Nisan Pazar günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol