Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Göztepe maçında forma giyen oyuncular ise salonda yenilenme çalışması yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından 6 Nisan Pazar günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.