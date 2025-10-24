Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 24.10.2025 17:02
  • Giriş: 24.10.2025 17:02
  • Güncelleme: 24.10.2025 17:02
Kaynak: AA
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve taktiksel çalışmalarla başladıkları antrenmanda daha sonra dar alanda çift kale maç oynayıp, bitiricilik çalışması yaptı.

BirGün'e Abone Ol