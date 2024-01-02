Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.