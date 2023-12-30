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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 30.12.2023 14:02
  • Giriş: 30.12.2023 14:02
  • Güncelleme: 30.12.2023 14:02
Kaynak: AA
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde salondaki aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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