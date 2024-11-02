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Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR’ı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Beşiktaş-Kasımpaşa maçında VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 14:00
  • Giriş: 02.11.2024 14:00
  • Güncelleme: 02.11.2024 14:00
Kaynak: İHA
Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR’ı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu


Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş bugün evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çavuş yapacak. Maçın 4. hakemi de Burak Pakkan olacak. Müsabakada VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

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