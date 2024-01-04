Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, yarın Kasımpaşa’yı konuk edecek. İki takım bu müsabakayla birlikte ligde 41. kez rakip olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında yarın saat 20.00’de Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer alırken, lacivert-beyazlılar ise 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle elde ettiği 23 puanla 9. basamakta bulunuyor.



Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın oynayacakları mücadeleyle birlikte Süper Lig’de 41. kez rakip olacak. Geride kalan 40 müsabakanın 26’sını Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa ise 6 defa galip geldi. İki takım arasındaki 8 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu mücadelelerde Kartal, 85 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 45 gol kaydetti.







