Beşiktaş, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nı transfer etti

Beşiktaş, Kayserispor'da forma giyen sağbek Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı.

  • 10.09.2025 12:28
  • Giriş: 10.09.2025 12:28
  • Güncelleme: 10.09.2025 12:33
Fotoğraf: DepoPhotos

Beşiktaş, Kayserispor'da forma giyen sağbek Gökhan Sazdağı'nı transfer etti.

Transfer açıklamasını Kayserispor yaptı.

Kayserispor'un, Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!"

Beşiktaş'ın Sazdağı için Kayserispor'a 1.5 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Geçen sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Sazdağı, 5 asist yapmıştı.

