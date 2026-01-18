Beşiktaş, Kayserispor karşısında galibiyet peşinde

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, yarın Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Ligin ilk yarısında 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak sezonun ikinci yarısına moralli bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Kayserispor ise geride kalan 17 haftada 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, haftaya 15 puan ve averajla 16. sırada girdi.

EKSİKLER VE SINIRDAKİLER

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya forması giyen Ndidi’nin yanı sıra Djalo, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Takımdan ayrılması gündemde olan Rafa Silva’nın da maç kadrosunda bulunması beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde gelecek hafta Eyüpspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile ligde oynadığı son 11 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 10 galibiyet alan Beşiktaş, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor ile oynadığı son 4 lig maçında rakibine gol şansı tanımadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında Kayserispor’a karşı ligde yalnızca 1 kez mağlup oldu. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı rakibine karşı 3 galibiyet elde etti.