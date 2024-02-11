Beşiktaş, Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı: Rashica ve Ghezzal yok

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına çıkacağı kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş’ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlılarda sakatlık riski olan Milot Rashica, sakatlanan Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. Dönüş süreci devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç da kadroya dahil edilmeyen isimler oldu.

Beşiktaş’ın Cuma günü art arda transferini açıkladığı açıkladığı Mohammed Al Musrati ile Ernest Muçi ise kadrodaki yerini aldı.

Takımdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç Mondihome Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmediler."