Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, sınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı için bugün saat 17.00'de özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Siyah-beyazlı ekibin transferin son gününde kadrosuna kattığı Ernest Muçi ve Al-Musrati, Kayserispor maçının kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan uyluk iç adale grubunda ağrı hisseden Rashica, ve sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Ghezzal, sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Tayfur Bingöl ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Aboubakar, Svensson ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosuna dahil edilmedi.