  • Güncelleme: 17.01.2026 14:29
Kaynak: AA
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanın ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

