Beşiktaş-Kayserispor Muhtemel 11'ler: Beşiktaş-Kayserispor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Süper Lig’de haftanın kapanış maçında gözler Tüpraş Stadyumu’na çevrildi. Beşiktaş-Kayserispor muhtemel 11’ler ve karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saatine yaklaşılırken futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 18. hafta kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Kayserispor’u konuk edecek.

Maç Günü: Bu akşam

Bu akşam Maç Saati: 20:00

20:00 Stadyum: Tüpraş Stadyumu

Tüpraş Stadyumu Hakem: Ozan Ergün

Ozan Ergün Yayın Kanalı: beIN SPORTS 1

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Mücadele öncesinde her iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları netleşmeye başladı. İşte Beşiktaş-Kayserispor muhtemel 11’ler:

Beşiktaş Muhtemel 11

Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure, Abraham

Kayserispor Muhtemel 11

Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

MAÇ SAATİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor. Maçın oynanacağı saatlerde Tüpraş Stadyumu çevresinde hava sıcaklığının 4 derece olması ve havanın yağmurlu seyretmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’IN 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında evinde Fenerbahçe’ye 3-2 kaybettikten sonra ligde 6, kupada ise 2 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

Bu periyotta Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile ise berabere kaldı.

Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş-Kayserispor maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak.

Beşiktaş-Kayserispor maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Kayserispor maçının hakemi kim?

Mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak.

Maçta hava şartları futbolu etkiler mi?

Karşılaşma saatinde İstanbul’da yağmur ve 4 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Bu durum, maç temposunu etkileyebilir.