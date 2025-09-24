Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Spor
  • 24.09.2025 23:00
  • Giriş: 24.09.2025 23:00
  • Güncelleme: 24.09.2025 23:01
Kaynak: ANKA
Beşiktaş, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti
AA

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

RHG Enretürk Enerji Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin yönettiği maçı Beşiktaş deplasmanda 4-0 kazandı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 15. 32. ve 58 dakikalarda Rafa Silva ve 45 artı 1. dakikada Tammy Abraham attı.

BirGün'e Abone Ol