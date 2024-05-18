Beşiktaş kendi evinde Hatayspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig in 37 haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Hatayspor'un gollerini 27. dakikada Massanga ile 55. dakikada Dele-Bashiru kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini 49. dakikada Gedson ve 90+7. dakikada penaltıdan Aboubakar attı.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 38'e, Beşiktaş da 56'ya yükseltti.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.