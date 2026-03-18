Beşiktaş kiralıklardan 23,5 milyon euro bonservis bekliyor

Beşiktaş, yaz transfer dönemi öncesinde mali kaynak yaratmak için kiralık gönderdiği oyunculardan gelecek bonservis gelirine odaklandı. Siyah-beyazlı yönetim, bu kalemden elde edilecek gelirle kadro yapılanmasında daha esnek hareket etmeyi planlıyor.

Kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Amir Hadziahmetovic’in satın alma opsiyonlarının devreye girmesi halinde önemli bir gelir bekleniyor.

GELECEK BONSERVİSLER TRANSFERDE KULLANILACAK

Buna göre Beşiktaş’ın Muçi’den 8.5 milyon euro, Semih Kılıçsoy’dan 12 milyon euro ve Hadziahmetovic’ten 3 milyon euro olmak üzere toplamda 23.5 milyon avroya yakın bir kazanç elde etmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Söz konusu gelir, siyah-beyazlıların yaz transfer dönemindeki hamleleri açısından belirleyici olabilir. Yönetimin, oluşacak bütçeyle hem eksik bölgeleri güçlendirmesi hem de kadro derinliğini artırması planlanıyor.

Beşiktaş’ta gözler, kiralık oyuncuların sezon sonundaki durumuna ve kulüplerin satın alma opsiyonlarını kullanıp kullanmayacağına çevrilmiş durumda.