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Beşiktaş-Kırklarelispor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 20.30'da oynanacak Beşiktaş-Kırklarelispor karşılaşmasında Ozan Ergün görev yapacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Spor
  • 03.02.2025 11:41
  • Giriş: 03.02.2025 11:41
  • Güncelleme: 03.02.2025 11:45
Kaynak: AA
Beşiktaş-Kırklarelispor maçının hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası'nda yarın (4 Şubat Salı) oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Kırklarelispor mücadelesinde Ozan Ergün düdük çalacak.

Yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:

13.00 Kocaelispor-Sivasspor: Davut Dakul Çelik

15.30 Başakşehir-Çorum FK: Melih Kurt

18.00 Konyaspor-Eyüpspor: Gürcan Hasova

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün

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