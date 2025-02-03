Beşiktaş-Kırklarelispor maçının hakemi belli oldu
Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 20.30'da oynanacak Beşiktaş-Kırklarelispor karşılaşmasında Ozan Ergün görev yapacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda yarın (4 Şubat Salı) oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Kırklarelispor mücadelesinde Ozan Ergün düdük çalacak.
Yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:
13.00 Kocaelispor-Sivasspor: Davut Dakul Çelik
15.30 Başakşehir-Çorum FK: Melih Kurt
18.00 Konyaspor-Eyüpspor: Gürcan Hasova
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün