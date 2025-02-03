Beşiktaş-Kırklarelispor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Kupası'nda yarın (4 Şubat Salı) oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Kırklarelispor mücadelesinde Ozan Ergün düdük çalacak.

Yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:

13.00 Kocaelispor-Sivasspor: Davut Dakul Çelik

15.30 Başakşehir-Çorum FK: Melih Kurt

18.00 Konyaspor-Eyüpspor: Gürcan Hasova

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün