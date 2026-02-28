Beşiktaş, Kocaeli deplasmanında: Muhtemel 11'ler, stoperde kim oynanacak?

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor’a konuk olacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Ligde 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, haftaya 43 puanla 4. sırada girdi.

Kocaelispor ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 8. sırada yer alıyor. Körfez ekibi, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde iç sahada puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

DERBİ ÖNCESİ MORAL HEDEFİ

Beşiktaş, Kocaeli deplasmanından galibiyetle ayrılarak gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmayı amaçlıyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kocaelispor karşısında sarı kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alan isimler arasında bulunuyor.

SERGEN YALÇIN KULÜBEDE YOK

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Kocaelispor karşısında kulübede yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekibin başında mücadeleye yardımcı antrenör Murat Kaytaz’ın çıkması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh, oynadığı 3 maçta 3 gol kaydederek dikkat çekti. Devre arasında kadroya katılan 24 yaşındaki santrfor, Kocaelispor karşısında da siyah-beyazlıların en önemli hücum silahlarından biri olacak.

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde 16 sezon sonra Kocaeli’de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Kocaeli’de oynanan son lig maçını Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda 3-1 kazanmıştı.

SON 15 MAÇTA YENİLMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupada oynadığı son 15 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Beşiktaş, ligde son yenilgisini 2 Kasım 2025’te Fenerbahçe karşısında aldı.

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig’de 42. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 41 maçta Beşiktaş’ın 24, Kocaelispor’un 5 galibiyeti bulunurken, 12 mücadele berabere sonuçlandı.

MUHTEMEL 11’LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Linetty, Agyei, Churlinov, Petkovic

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cengiz, Cerny, Olaitan, Hyeon-Gyu Oh