Beşiktaş, Kocaeli karşısında muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu’ndaki üçüncü maçında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak. Saat 18.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Kupada oynadığı iki maçı da kazanan Beşiktaş, C Grubu’nda liderlik koltuğunda bulunuyor. Kocaelispor ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle, averajla üçüncü sırada yer alıyor.

İki takımın ligde oynadığı son karşılaşmada sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılan taraf Beşiktaş olmuştu.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Toure, Mustafa

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Muharrem, Show, Keita, Linetty, Can, Rivas, Petkovic

Beşiktaş’ta Kocaelispor karşılaşması öncesinde Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde ilk kez forma giydiği Konyaspor maçında kırmızı kart gören Asllani, cezası nedeniyle kupa mücadelesinde görev yapamayacak.

KUPADA 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası’nda 11. kez karşı karşıya gelecek. 1988-1989 sezonundan bu yana oynanan 10 maçta Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, Kocaelispor 2 kez kazandı, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 15 gol atarken, Kocaelispor 10 golle karşılık verdi.