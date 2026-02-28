Beşiktaş, Kocaeli’de hata yapmadı
Beşiktaş, Agbadou’nun 52'nci dakikada attığı golle Kocaelispor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz sona erdi.
Siyah-beyazlılar, aradığı golü 52. dakikada buldu. Cerny’nin kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Agbadou, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu gol, Agbadou’nun Beşiktaş formasıyla kaydettiği ilk gol oldu.
Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 46’ya yükseltti. Gelecek hafta Galatasaray’ı konuk edecek siyah-beyazlılar, derbi öncesi deplasmanda hata yapmadı. Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.
İLK YARIDA POZİSYON AZDI
Maçın önemli anları:
18. dakikada sağ kanatta topla hareketlenen Agyei, Rıdvan Yılmaz'ı geçerek ortasını yaptı. Ndidi'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
32. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Oh'un şutunda top dışarı çıktı.
36. dakikada sağda Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında, savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi üzerinde Keita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
AGBADOU KİLİDİ AÇTI
52’nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Agbadou’nun kafa vuruşunda top sol direk dibinden ağlarla buluştu: 1-0.
55’inci dakikada Cerny’nin pasında Ndidi’nin ceza sahası dışından gelişine vuruşu auta çıktı.
62’nci dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Nonge’nin vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Balogh’un şutunda meşin yuvarlak sol direk dibinden auta çıktı.
73’üncü dakikada Beşiktaş etkili geldi. Oh’un savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Cerny, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kale direğinin üstünden auta gönderdi. Müsabaka Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.