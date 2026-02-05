Beşiktaş, Kocaeli’de takılmasına rağmen liderliği korudu

Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada iki gol de penaltıdan gelirken, siyah-beyazlılar puan kaybına rağmen zirvedeki yerini bırakmadı.

Ev sahibi ekip, 18. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Dursun, Kocaelispor’u öne geçirdi. Beşiktaş ise uzun süre eşitliği aradı.

Mücadelenin son bölümlerinde hakem Direnç Tonusluoğlu’nun penaltı noktasını gösterdi. Karara sert tepki gösteren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Siyah-beyazlılarda penaltı atışını kullanan Orkun Kökçü, 88. dakikada skoru belirledi: 1-1.

7 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Beşiktaş, grupta oynadığı üç maç sonunda 7 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise puanını 4’e yükseltti. Beşiktaş, gruptaki son maçında Rizespor’u konuk edecek, Kocaeli temsilcisi ise Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına gidecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupa mücadelesinde kadroda büyük rotasyona gitti. Deneyimli teknik adam, ligde oynanan Konyaspor maçının ilk 11’ine göre 8 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekip sahaya; Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim Şahin ve El Bilal Toure 11’iyle çıktı. Yedek kulübesinde ise Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Salih Uçan ve Rıdvan Yılmaz gibi isimler yer aldı.

Yeni transfer Yasin Özcan maça ilk 11’de başlarken, Olaitan ikinci yarıda oyuna dahil olarak Beşiktaş formasıyla ilk dakikalarını aldı. Kırmızı kart cezalısı Asllani ile Hyeon-Gyu Oh ise kadroda yer almadı.

KOCAELİSPOR’DA 6 DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor cephesinde Selçuk İnan, ligde Fenerbahçe’ye karşı sahaya sürdüğü kadroya göre 6 değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlılar mücadeleye Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei ve Serdar Dursun 11’iyle başladı.