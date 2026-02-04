Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Junior Olaitan'ın katıldığı belirtildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idmanın, duran top çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın saat 18.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.