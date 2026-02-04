Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 04.02.2026 15:31
  • Giriş: 04.02.2026 15:31
  • Güncelleme: 04.02.2026 15:31
Kaynak: AA
Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Junior Olaitan'ın katıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idmanın, duran top çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın saat 18.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.

BirGün'e Abone Ol