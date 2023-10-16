Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı.

Antrenman, salonda aktivasyon ve stretching çalışmasıyla başladı.

Pas ve koşu uygulamalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.



