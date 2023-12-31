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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 31.12.2023 14:50
  • Giriş: 31.12.2023 14:50
  • Güncelleme: 31.12.2023 14:50
Kaynak: DHA
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, Beşiktaş U-19 Takımı ile yapılan antrenman maçı sonrası tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü saat 13.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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