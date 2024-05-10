Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 36'ncı haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde gerçekleşen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.