Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Slovenya’nın Maribor kentinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Kaynak: İHA
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.
İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Slovenya’da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına, yarın TSİ 19.30’da Z’dezele Stadyumu’nda FC Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.