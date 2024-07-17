Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Slovenya’nın Maribor kentinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 17.07.2024 09:38 Giriş: 17.07.2024 09:38

Güncelleme: 17.07.2024 09:38 Kaynak: İHA

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