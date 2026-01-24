Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

