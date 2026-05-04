Beşiktaş, Konyaspor'a yenilirse radikal kararlar alınabilir

Beşiktaş, son üç sezonda lig performansıyla beklentilerin gerisinde kalmayı sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonunu 56 puanla tamamlarken, bir sonraki sezon 62 puana ulaştı. Bu sezon ise 59 puanda kalan takım, zirve yarışının uzağında kaldı.

Kalan maçların tamamının kazanılması halinde dahi ulaşılabilecek 65 puanlık seviye, şampiyonluk yarışından kopuşu ortaya koyarken, 70 puan bandının da altında kalınması dikkat çekti.

Bu tablo, takımın son yıllarda üst sıralara yaklaşmakta zorlandığını gösteriyor.

BASKI ARTTI

Saha içindeki bu performans, kulüp içinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Yönetim ve teknik heyet üzerindeki baskı artarken, camiada geniş çaplı bir değerlendirme sürecinin başladığı ifade ediliyor.

Bu süreçte gözler Türkiye Kupası’na çevrilmiş durumda. Sezonu kupayla tamamlama ihtimali, kulüp için önemli bir hedef olarak öne çıkıyor.

Kulüp çevrelerinde konuşulanlara göre, Başkan Serdal Adalı’nın kupanın da kaybedilmesi halinde kulüp yapısında radikal değişiklikleri gündeme alabileceği belirtildi.

Yönetimin sezon sonunda atacağı adımlar, siyah-beyazlı kulübün gelecek planlaması açısından belirleyici olacak.