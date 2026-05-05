Beşiktaş, Konyaspor karşısında: Muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy üstlenirken, dördüncü hakem Reşat Onur Coşkunses olacak. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın görev yapacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde kazanan takım adını finale yazdıracak. Bu sezon Süper Lig’de rakibini iki kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sahasındaki avantajı kullanarak finale yükselmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, hafta sonu ligde Gaziantep FK karşısına rotasyonlu kadroyla çıkmıştı. Siyah-beyazlılar, sezonu kupayla tamamlayarak taraftarına moral vermek istiyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka

Kupada C Grubu’nu 10 puanla lider tamamlayan Beşiktaş, çeyrek finalde Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Konyaspor ise finale kalmak için İstanbul deplasmanında sürpriz arayacak.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz forma giyemeyecek. Milot Rashica’nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İki ekip, Türkiye Kupası’nda daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken, taraflar 3’er galibiyet elde etti, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 11 golüne Konyaspor 10 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlılar kupada 12. şampiyonluğunu hedeflerken, Konyaspor ise 2016-2017 sezonunun ardından ikinci kez kupayı kazanmayı amaçlıyor.