Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak. “Beşiktaş maçı hangi gün”, “Beşiktaş maçı saat kaçta” ve “Beşiktaş maçı hangi kanalda” soruları taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşma, hem üst sıraları hem de orta alt hattı yakından ilgilendiren bir mücadele olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ VE KONYASPOR PUAN DURUMU

Ligde 19 hafta sonunda oluşan puan durumu, iki takımın hedeflerini net şekilde ortaya koyuyor. Aşağıdaki tabloda yalnızca ilk 5 sıradaki takımlar ile birlikte Konyaspor yer almaktadır.

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Galatasaray 19 14 4 1 43:14 46 2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43:17 43 3 Trabzonspor 19 12 5 2 37:22 41 4 Göztepe 19 10 6 3 25:11 36 5 Beşiktaş 19 9 6 4 33:24 33 13 Konyaspor 19 4 7 8 23:31 19

Bu tabloya göre Beşiktaş puan durumu itibarıyla 33 puanla 5. sırada yer alırken, Konyaspor puan durumu 19 puanla 13. basamakta bulunuyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Beşiktaş sakat ve cezalı listesi

Beşiktaş’ta orta sahada görev yapan Wilfred Ndidi’nin durumu şüpheli olarak açıklanmış durumda. Teknik heyet, yıldız oyuncunun maç saatindeki durumuna göre karar verecek.

Konyaspor sakat ve cezalı listesi

Konyaspor’da Jo Jin-Ho sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Ufuk Akyol ise arka adale sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Süper Lig karşılaşması, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 20:00’de başlayacak ve İstanbul’daki Beşiktaş Park stadında futbolseverlerle buluşacak. Bu bilgilerle birlikte “Beşiktaş maçı hangi gün” ve “Beşiktaş maçı saat kaçta” soruları net yanıtını bulmuş oluyor.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

“Beşiktaş izle” ve “Beşiktaş maçı hangi kanalda” aramalarının cevabı belli oldu. Beşiktaş - Konyaspor maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Konyaspor mücadelesi, Süper Lig’de haftanın öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. “Beşiktaş maçı hangi gün”, “Beşiktaş maçı saat kaçta” ve “Beşiktaş maçı hangi kanalda” sorularının yanıtı netleşirken, Beşiktaş Park’ta oynanacak bu karşılaşma hem puan tablosunu hem de haftanın gidişatını doğrudan etkileyecek.