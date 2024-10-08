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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 17:28
  • Giriş: 08.10.2024 17:28
  • Güncelleme: 08.10.2024 17:29
Kaynak: AA
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Gaziantep FK müsabakasında oynayan oyuncuların yenilenme yaptığı idmanda diğer futbolcuların ısınma ve 5'e 2 ile başladıkları antrenmanı, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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