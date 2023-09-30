Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas uygulamalarıyla süren antrenman çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek.