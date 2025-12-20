Beşiktaş kötü gidişi durdurdu

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sahadan 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar evinde dört maç aranın ardından kazandı. Bu sonuçla Kara Kartal 29 puana yükseldi. Maçın önemli anları:

11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.

30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

GOL RASHICA'DAN

İkinci yarıda daha etkili olan ve rakip kalede pozisyonlar üreten taraf Çaykur Rizespor'du. Karadeniz temsilcisi rakip kalede birçok pozisyondan yararlanamazken golü bulan taraf Beşiktaş oldu. 64'üncü dakikada iyi bir geçiş oyunu imkânı yakalayan siyah-beyazlılar Milot Rashica'yla öne geçti: 1-0.

Golden sonra Çaykur Rize net fırsatlardan yararlanamadı. Oyunun son bölümünde düşen tempodan iyi faydalanan siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Trabzonspor ile oynanan son maça göre 4 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Jonas Svensson, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Gökhan Sazdağı, Rafa Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu yer aldı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımda ligde son olarak Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında formasına kavuşacak.

Sağ bekte Gökhan Sazdağı'nın yerine Taylan Bulut'a formayı teslim eden Yalçın, savunmanın solunda da Emirhan Topçu'yu kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

Sergen Yalçın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin yerine de Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı.