Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, rakiplerinin gerisinde kalmayacak bir kadro kuracak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, gelecek sezon güçlü bir takım kuracaklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, transferde rakiplerinin gerisinde kalmayacaklarını vurgulayarak, "Kimde ne varsa o ayarda transfer yapacağız. Bütün transferlerin taraftarı heyecanlandıracağını zannediyorum. Bunları yaz kampına yetiştirmeye çalışacağız. Büyük bir aksilik çıkmazsa 3 oyuncuyu kampa yetiştireceğiz. Bizim futbolcularımız da gittikçe o bölgelere de transfer yapacağız." şeklinde konuştu.

Başkan Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yürüttükleri projenin başarılı olacağına inandığını belirterek, "Solskjaer ile anlaşmadan önce iki büyük hocayla daha görüştüm. İkisinin de ifadesi, takımı seyrettiklerini, kadroya baktıklarında ciddi şekilde sıkıntılı bölgelerin olduğunu söylediler. Kadro ve kaos ortamından dolayı gelmekte imtina ettiler. Sergen hocayla oturduğumuzda 'Bu takım seni de yer beni de yer' dedi. Sergen hoca ne dediyse çıktı. Geldiğimiz noktada bana da hocaya da sallıyorlar. Takım ruhu taşıyan birilerini hocaya verelim, sonra yargılamaya başlayalım. Elindeki kadroyla en iyisini yaptı. Beraber yaptığımız bir proje var. Hoca da bunun bir parçası. İnsanların kendi ülkelerinin kültürleri var. Mümkün olduğu kadar gerçekleri anlatmak mecburiyetindeler. Hocaya ilk gittiğimizde mali durumu da kaosu da anlattık. En cesaretlisi Solskjaer çıktı. Çok da başarılı olacağına inanıyorum. Projenin de güzel yürüyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bu formanın hakkını verebilecek futbolcuların Beşiktaş'a gelmesi lazım"

Ciro Immobile'yle ülkesine dönmeden önce bir toplantı yaptıklarını ve yeni bir santrfor alma niyetini kendisine de ilettiklerini aktaran Adalı, şunları kaydetti:

"Immobile'yle toplantı yaptık ve içinde bulunduğumuz şartları ve başka bir forvet transferi yapacağımızı söyledik. Çok aklı başında bir insan. Kendine yaptığım teklife olumlu yaklaştı. Bunu yüz yüze konuştuğum için de mutlu oldu. Ailesiyle konuşup haber vereceğini söyledi. Maaşında indirim talebimiz oldu. Birkaç futbolcu için de geçerli bu. Onlarla da konuşacağım. Olursa Immobile'yle devam ederiz. Bu seneki performansı çok mükemmel değil ama takımın durumu da ortada. Koskoca bir sezonu tek kanatla geçirdik. Keşke çift kanatla oynayacak bir yapımız olsaydı da daha başarılı olabilseydi. Bir santrfor daha transfer edeceğiz. Gereken fedakarlığı da yapacağız. Savunmada ligin en az gol yiyen takımlarından biriyiz. Yukarıdaki takımlara bakınca da en az gol atan takımız. Gol yollarında sorunumuz var. Hoca ona göre bir kadro planlaması verdi. İyi futbolcu bazen hesaplı olabiliyor. Bu formanın hakkını verebilecek, takımıyla mücadele edecek futbolcuların Beşiktaş'a gelmesi lazım. Takımın ihtiyacının en iyisini almak hedefimiz. Bu sene transferlerimiz bu şekilde olacak. Beşiktaş iyi futbolcularla iyi top oynar. O ruhu sahaya yansıtır ve böyle şampiyon olur. Sıradan futbolcuların alınması hiç doğru bir şey değil."

Takımdan gitmesi gereken oyuncular için gerekli mali yükü yüklenebileceklerini de söyleyen Adalı, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ta mevcut kadro içinde bizimle aynı heyecanı yaşamayan, tribündeki taraftarla aynı üzüntüyü yaşamayan futbolcularla maliyeti ne olursa olsun yollarımızı ayıracağız. Bu çile ömür boyu gitmez. Maliyeti olacak evet ama her şey para demek değil. Senelere yayılan maliyetleri yine ödeyeceksiniz, oynatmadığınız adamın maaşını da vereceksiniz. Biz buna bir formül bulup kadro değişikliğini yapmak için ruhunu sahaya yansıtacak kim varsa onu alıp geleceğiz. Vermeyenleri de yollayacağız."

- "Arroyo'ya uçağa bindiği andan itibaren teklif var"

Ara transfer dönemine de değinen başkan Serdal Adalı, "Onana ve Al Musrati'yi kiraya verdik. Amir Hadziahmetovic maaşının bir kısmını ödediğimiz bizim kendi oyuncumuz. Hoca kendi geldi, 'Musrati'nin parasından kurtulacağız, kiralık parası alacağız, Amir'i çağıralım' dedi. Onların yerine alacağımız oyuncuları hoca çok uygun görmedi. Benim de içimden gelmedi. İki genç oyuncuya 7 milyon avro bonservis parası verdik. Çocukların maaşı da şu anki takımla kıyaslanmayacak derecede düşük. Arroyo oynamaya başladı ve 'bu çocukta ışık var' denmeye başlandı. Kendimde bulduğum hata, yardımcı antrenörlerden biri 'Bu çocuklardan 3 ayda verim alamayız' dedi. Adamın dediği doğru çıktı. Ricardo'nun da faydalı olacağına inanıyorum. Arroyo'ya uçağa bindiği andan itibaren teklif var." diye konuştu.

Adalı, Portekiz'in Rio Ave takımında forma giyen Demir Ege Tıknaz'ı Solskjaer'in de beğendiğini kaydederek, "Kira ve opsiyon maddesi vardı. Kulübü bu opsiyonu kullanacak diye düşünüyorum. Umarım kullanmazlar ve geri gelir. Hem benim hem hocanın beğendiği bir futbolcu. Ayın 10'una kadar bize bildirimde bulunmaları gerekiyor." dedi.

İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Rıdvan Yılmaz'la ilgili de konuşan Adalı, "Kış sezonunda Rıdvan'ı istedim, o da istedi ama Avrupa'dan elenmemiz ve onların devam etmesi kış sezonundaki planımızı bozan en büyük etken oldu. Yaz döneminde kendisiyle ilgili bir girişimimiz yok. Masuaku ikinci devrenin en iyi oynayan futbolcusu bana göre. Yerine mevcuttan daha kaliteli, daha iyi oynayan kim varsa hepsini değiştireceğim. Buna Svensson da dahil. Yerlerine daha iyi oynayabilecek, daha faydalı olacak birini bulursam alıp geleceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Gedson Fernandes'e her dönem teklif olduğunu söyleyen Serdal Adalı, "Gedson'un her dönem taliplisi çok. Gedson'dan daha iyisini bulma konusunda sıkıntı olacak. O yüzden daha temkinli gideceğiz. Gedson, Beşiktaşlıyım diyen karakterde bir arkadaşımız. Kal dersek gideceğim diye tutturacak biri değil. Maaşında bir takım iyileştirmeler yaptık ve bugüne kadar geldik. Gedson'un bonservisindeki diğer yüzde 50'yi Benfica'dan almadıktan sonra Gedson'u yollama taraftarı değilim. 5 sene mukavelesinin uzatılması konusunda her şey hazır." ifadelerini kullandı.

- "Yerli açığımız en büyük sorunlarımızdan biri"

Takımdaki Türk oyuncu sayısını arttırmak için çalışmaları olduğunu da aktaran Adalı, "Yurt içi ve yurt dışındaki gençlere yöneliyoruz. Milli takımda oynayan oyuncularımızın kulüplerinden ayrılma şansları yok. Yurt dışından genç transferimiz de olacak. Yerli açığımız en büyük sorunlarımızdan biri. Üç transfer döneminde yerli açığını kapatmış olacağız diye düşünüyorum. Kartal Kayra Yılmaz hocayla görüşüyor. Hoca dönmesini istiyor. Umarım Beşiktaş'a da faydalı olur. Genç bir oyuncumuz. Ben de faydalı olacağına inanıyorum. Türk rotasyonu genişleyecek. Elimizdeki Türk futbolcuları gençleştirmemiz gerekiyor. Genç Türk futbolcular ağırlıklı olacak." şeklinde konuştu.

Serdal Adalı, Semih Kılıçsoy'a yurt dışından ilgi olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

"Semih'le ve menajerleriyle toplantı yaptık. Hocanın da menajerinin de bir dönem de olsa yurt dışında futbol oynamasının daha iyi olacağını konuştuk. Haklı oldukları taraf da var. Buradaki performansıyla yurt dışında ne kadar kendine faydası olacak? Yurt dışında görüştüğümüz 1-2 kulüp var. Biri projesini yolladı. Onlar da bizim gibi takımlarını gençleştirdikleri projeleri var. Gelen teklifi de görelim ama bugünden satmayı düşünmüyorum. Biz de gençlere yatırım yapıyoruz. Dünyanın bir ucundaki gençlere bakarken elimizdeki gençleri yollamak gibi niyetimiz yok. Biz sormadan kimsenin futbolcularımıza teklif yollama lüksü yok. Mustafa Hekimoğlu için de teklif dahi yollamayın diyorum. Hoca da onunla ayrı çalışıyor. Mustafa ilerleyen süreçte bu sene bulduğu forma şansının 3-4 katı şans bulur ve çok iyi bir forvetimiz olur. Yeter ki çalışmaya devam etsin. Fedakarlık etmeden bir şey olmuyor. O da önümüzdeki sezonla birlikte farklı bir hale gelecek."