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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğluna ait otomobil yandı

Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sürücü Celal Alaz Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 19.05.2025 16:15
  • Giriş: 19.05.2025 16:15
  • Güncelleme: 19.05.2025 16:31
Kaynak: AA-İHA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğluna ait otomobil yandı
Fotoğraf: AA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Celal Alaz Adalı'ya ait seyir halindeki lüks otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yükselen aracını yan yolda durdurdu.

Fotoğraf: AA

Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

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