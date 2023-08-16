Beşiktaş Kulübü'nden Rachid Ghezzal'a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi Fransa'da trafik kazası geçirdi.

Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa’ya gitti.

Siyah-beyazlı kulüpten yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa’da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."