Beşiktaş Kulübü'nden Rachid Ghezzal'a geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi Fransa'da trafik kazası geçirdi.
Kaynak: DHA
Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa’ya gitti.
Siyah-beyazlı kulüpten yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa’da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."