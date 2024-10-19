Beşiktaş Kulübü: Spor salonlarında zorbalık, kibir ve küfre yer yok

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u konuk etti. Konuk ekip müsabakayı 3-1 kazandı. Maçın ikinci setinde Bahçelievler Belediyespor'un 20-16 skor üstünlüğüyle karşılaşmayı önde götürdüğü dakikalarda protokol tribününde yaşananlardan dolayı maç uzun bir süre oynanmadı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulüp yaşanan olaylara tepki gösterirken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Spor salonlarında zorbalık, kibir ve küfre yer yok!

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız ile Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarının saldırgan, sportmenliğe yakışmayan tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkar tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz.

Ne yazık ki kadın ve çocukların izleyici olarak bulunduğu bir ortamda bu hoyrat davranışlarıyla spor etik ve ahlakından uzaklaşmışlardır. Yaşattıkları kaos nedeniyle maçın yaklaşık 40 dakika duraklamasına neden olmuşlardır. Hiçbir şekilde spor sahalarında küfür, zorbalık ve hakarete yer yoktur.

Yaşanan saldırıyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu'na gerekli şikayeti yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."