Beşiktaş Kulübü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı başladı.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantının divan başkanlığına siyah-beyazlı kulübün disiplin kurulu başkanı Ahmet Akpınar seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, tüzüğün 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na uygun olarak tadil edileceğini belirterek, "Oylayacağımız maddeler, TBMM'den çıkan yasanın tüzük içerisinde uygulanma mecburiyetinden ibarettir. Bunun onaylanmasını rica ediyorum. Bu maddelerin geçmemesi halinde kulübümüzün faaliyetlerinin yasa gereği durmak zorunda kalacağı ve amatör faaliyetlerin sekteye uğrayacağı korkusuyla onaylanmasını istirham ediyorum. Tüzük değişikliklerini en kısa sürede hep beraber çalışarak yapacağımızı da bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Genel kurulda, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında yapılması gereken tüzük değişiklikleri görüşülerek karara bağlanacak.