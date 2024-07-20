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Beşiktaş Kulübü, Vedat Okyar’ı kabri başında andı

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 14:30
  • Giriş: 20.07.2024 14:30
  • Güncelleme: 20.07.2024 14:30
Kaynak: İHA
Beşiktaş Kulübü, Vedat Okyar’ı kabri başında andı

Beşiktaş Kulübü, camianın eski kaptanlarından Vedat Okyar için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenledi.

Siyah-beyazlı camianın unutulmaz isimlerinden merhum Vedat Okyar için düzenlenen anma törenine; Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Keçoğlu, Beşiktaş JK Müzesi

Danışmanı Zulal Gök ile Okyar’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldılar.

Okyar için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

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