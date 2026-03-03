Beşiktaş, kupada liderlik için sahada

Türkiye Kupası C Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, dördüncü ve son hafta karşılaşmasında yarın Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 7 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Rizespor ise 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladı ve averajla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılarak grubu lider tamamlamayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi ise kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

EKSİKLER VE GERİ DÖNÜŞLER

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Emirhan Topçu ve El Bilal Toure karşılaşmada forma giyemeyecek.

Öte yandan Süper Lig’de Kocaelispor maçında sarı kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor maçında takımının başında olacak.

Kaptan Orkun Kökçü de cezasını tamamladı. Görev verilmesi halinde orta sahadaki yerini alabilecek.

KUPADA 9'UNCU RANDEVU

Beşiktaş ile Rizespor, Türkiye Kupası’nda 9. kez karşı karşıya gelecek. 1989-90 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Beşiktaş 4, Rizespor 3 galibiyet aldı, 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 13 golüne, Karadeniz temsilcisi 9 golle karşılık verdi.

SAVUNMA FORMDA, HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Beşiktaş, son iki resmi maçında kalesini gole kapattı. Süper Lig’de Göztepe’yi 4-0, Kocaelispor’u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Hafta sonu ligde Galatasaray ile derbiye çıkacak olan Beşiktaş, son 16 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisindeki yenilgiden bu yana lig ve kupada yenilmezlik serisini sürdürüyor.

Derbi öncesi moral kaybı yaşamak istemeyen Beşiktaş, Rizespor karşısında hem kupada liderliği hem de namağlup seriyi korumayı amaçlıyor.