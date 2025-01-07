Beşiktaş, kupada Sivasspor'u tek golle yendi
Ziraat Türkiye Kupası D grubu 1. hafta maçında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu.
Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.
4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.
Beşiktaş, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Kırklarelispor’u konuk edecek. Sivasspor ise Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.