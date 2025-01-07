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Beşiktaş, kupada Sivasspor'u tek golle yendi

Ziraat Türkiye Kupası D grubu 1. hafta maçında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu.

Spor
  • 07.01.2025 21:46
  • Giriş: 07.01.2025 21:46
  • Güncelleme: 07.01.2025 21:50
Kaynak: İHA
Beşiktaş, kupada Sivasspor'u tek golle yendi
AA

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Beşiktaş, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Kırklarelispor’u konuk edecek. Sivasspor ise Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.

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