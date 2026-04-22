Beşiktaş, kupada yarı final için sahaya çıkıyor

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, yarın sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip, adını yarı finale yazdıracak. Siyah-beyazlılar, rakibini elemesi halinde yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ GRUBU LİDER TAMAMLAMIŞTI

Türkiye Kupası C Grubu’nu 10 puanla lider tamamlayan Beşiktaş, grup aşamasında Fenerbahçe, Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor’u mağlup ederken Kocaelispor ile berabere kaldı.

Bu performansıyla çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı mücadelede avantajı kullanmak istiyor.

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Daha önce bu organizasyonda rakip olmayan Beşiktaş ile Alanyaspor, yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

ALANYA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Kupada önemli bir geçmişe sahip olan Beşiktaş, organizasyonda daha önce 11 kez şampiyonluk yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kupayı 12. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Alanyaspor ise kulüp tarihindeki ilk Türkiye Kupası zaferi için sahaya çıkacak. Akdeniz temsilcisi, 2019-2020 sezonunda finale yükselmiş ancak Trabzonspor’a mağlup olmuştu.

Beşiktaş, iç saha avantajını kullanarak yarı finale yükselmek isterken, Alanyaspor deplasmanda sürpriz peşinde olacak.