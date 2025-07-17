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Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçtiğini duyurdu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Kyle Walker-Peters'ın ek süre talebinde bulunduğu, bunun üzerine kulübün transferden vazgeçtiği belirtildi.

Spor
  • 17.07.2025 14:53
  • Giriş: 17.07.2025 14:53
  • Güncelleme: 17.07.2025 15:00
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti
Fotoğraf: AA

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet ettiği Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti.

Siyash beyazlı kulüpten yapılan açıklamada transferden vazgeçme gerekçesi olarak Peters'ın ek süre talep etmesi gösterildi.

Kulübün, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir."

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