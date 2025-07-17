Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti

WIENER NEUSTADT (AA) - Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın transferinden oyuncunun yeniden ek süre talebinde bulunması nedeniyle vazgeçildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, kulübün belirlediği politika doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.