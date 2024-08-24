Beşiktaş lig maçı neden oynanmayacak? Beşiktaş'ın lig maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 3. Haftasında Beşiktaş maç oynamayacak. Peki Beşiktaş'ın maçı ne zaman oynanacak?

BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN OYNANMIYOR?

Süper Lig 19 takımla temsil edildiği için her hafta bir takım haftayı maç oynamadan geçiyor. Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Beşiktaş bu haftayı bay geçen takım oldu.

Beşiktaş'ın maçı ne zaman?

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 21.45'te kendi evinde Sivasspor'la oynayacak.